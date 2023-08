Gravina contro De Laurentiis: il presidente FIGC racconta favole

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, attacca De Laurentiis sulla questione della clausola tra Spalletti e il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha recentemente attaccato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla questione della clausola tra Luciano Spalletti e il Napoli. Le parole di Gravina hanno suscitato reazioni forti e polemiche nel panorama calcistico italiano.

Gravina ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell’esistenza della clausola fino a quando non l’ha scoperto dai giornali, aggiungendo che i suoi avvocati lo hanno rassicurato che la FIGC poteva parlare con Spalletti, e che il resto era una questione tra l’allenatore e il suo vecchio club.

I tifosi del Napoli contro Gravina

Queste parole hanno suscitato sorpresa e incredulità in molti tifosi, con alcuni che sui social accusano Gravina di non conoscere un argomento strettamente legato al suo ruolo e di aver fallito in tutto ciò che ha fatto, tranne che nel salvare la Juventus.

Le parole di Gravina su De Laurentiis, in particolare, hanno fatto sorridere i tifosi partenopei. De Laurentiis è noto per essere l’unico presidente con conti sani e senza debiti con le banche, e ha dimostrato come si può vincere con un progetto serio e senza svenarsi. Alcuni si chiedono se il vero problema sia che il Napoli, non avendo debiti, non sia “ricattabile”.

Gravina, secondo alcune voci, sapeva benissimo che Spalletti era legato al Napoli non solo dal tatuaggio ma da un contratto di ferro. Tuttavia, ha voluto fare “il padrone” del carrozzone, ma con De Laurentiis ci sarà poco da stare allegri.

Polemiche Gravina-De Laurentiis

Sui social qualcuno afferma che in un paese serio, tutto questo circo sarebbe stato spazzato via in un baleno, invece, il calcio italiano deve ancora subire certi personaggi prepotenti.

L’ultima vergogna riguarda il funerale del grandissimo Carletto Mazzone, dove non si è presentato nessuno della FIGC, né della lega calcio, né di qualsiasi altro organismo legato al gioco che Mazzone amava tanto.

Questo episodio aggiunge ulteriore tensione al panorama calcistico italiano, già turbato da questioni legate a debiti, contratti e gestione dei club. Le polemiche tra Gravina e De Laurentiis sembrano essere lontane da una risoluzione, e le parole forti scambiate tra le parti potrebbero avere ripercussioni più ampie.

I tifosi napoletani continueranno a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda, sperando che possa essere risolta in modo costruttivo e senza ulteriori danni all’immagine del calcio italiano.