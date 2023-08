Veiga-Napoli: Celta Irritato da De Laurentiis, il patron ha cambiato 4 Clausole (Il Mattino)

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga si complicata a causa delle modifiche apportate da De Laurentiis a quattro clausole del contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La trattativa per portare Gabri Veiga al Napoli ha subito una frenata inaspettata. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha apportato modifiche a quattro clausole del contratto, irritando il Celta Vigo.

Gli accordi in esclusiva erano stati fissati venerdì scorso, ma De Laurentiis ha successivamente modificato i seguenti punti:

Percentuale di rivendita del 10% (anziché il 5% precedentemente concordato con il club azzurro). Una serie di bonus legati al cammino in Champions League. Commissioni per gli agenti. Premio alla firma.

Il contratto modificato è stato inviato solo lunedì, e il Celta Vigo si è sorpreso nel non vedere riconosciute le condizioni precedentemente concordate. Questo ha portato a una frenata nella trattativa, ma né il Celta né il Napoli hanno chiuso definitivamente la porta all’altro.

“Siamo mediamente ottimisti”, hanno sussurrato in casa Napoli, definendo la situazione come “solo incomprensioni”. La trattativa è troppo avanzata per poter saltare, ma tutto è possibile in queste situazioni complesse.

Gabri Veiga, nel frattempo, ha parlato con l’allenatore del Napoli, Rafa Benitez, che gli ha consigliato di tornare ad allenarsi. Inizialmente, l’annuncio dell’affare sembrava imminente, ma ora la sensazione è che il nuovo accordo possa slittare ancora.

De Laurentiis non intende fare molti passi indietro su questi “equivoci” e chiede che sia il Celta a cambiare atteggiamento. La situazione è ora nelle mani degli avvocati, e i tempi si dilatano, portando con sé qualche punto di domanda.