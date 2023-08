“De Laurentiis sblocca Veiga al Napoli”, tutte le novità

Aurelio De Laurentiis si muove in prima persone per sbloccare l’affare Gabri Veiga al Napoli, il centrocampista attende la chiusura della trattativa.

Mancano otto giorni alla conclusione della sessione estiva di calciomercato di Serie A. Il Napoli da tempo ha in pugno Gabri Veiga ma la trattiva non è stata ancora chiusa, nonostante già lo scorso weekend si parlava di affare praticamente chiuso.

Corriere dello Sport fa sapere che a bloccare l’affare sono stati una serie di fattori, tra cui problemi con il procuratore Pini Zahavi.

Napoli: De Laurentiis vuole Gabri Veiga

Sempre su quanto si legge sul quotidiano sportivo in queste ore si è mosso De Laurentiis in prima persona. L’obiettivo è quello di mettere la parola fine a questa trattativa. Ieri Sky parlava di cauto ottimismo, che filtra un po’ da tutti gli ambienti di mercato. Il Celta Vigo ha fretta di chiudere visto che ha bisogno di soldi da investire sul mercato.

De Laurentiis vuole portare Gabri Veiga al Napoli, ma per farlo bisogna deve trovare l’accordo con Zahavi sia per la questione diritti d’immagine detenuti da Veiga, ma anche per le commissioni che la SSCN deve riconoscere all’agente del calciatore. Mentre Corriere dello Sport indica come chiuso l’accordo tra Napoli e Celta Vigo sulla base di 35 milioni di euro più bonus, più il 5% al club galiziano sulla futura rivendita.