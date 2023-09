Manovra stipendi Juventus, Varriale: “Non solo Bonucci. Un altro giocatore vuole fare causa al club”

Il giornalista Enrico Varriale è tornato sulla manovra stipendi che ha coinvolto la Juventus e altri ex giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo.

Nell’ambito della controversia sulla manovra stipendi alla Juventus, il giornalista sportivo Enrico Varriale ha sollevato ulteriori dubbi sulla situazione finanziaria del club. Dopo il caso di Leonardo Bonucci, sembra che anche Cristiano Ronaldo sia interessato a perseguire un reclamo finanziario nei confronti della Juventus. Varriale ha condiviso le sue opinioni su Twitter, affermando:

“Dopo #Bonucci ora tocca a @Cristiano…”.

Cristiano Ronaldo infatti ha deciso di portare la Juventus in tribunale per ottenere la restituzione degli stipendi arretrati che non ha ricevuto durante il periodo critico della pandemia. Dall’Arabia Saudita, dove attualmente milita nell’Al Nassr, Ronaldo ha intrapreso questa azione legale per recuperare una somma considerevole di 19,9 milioni di euro netti. Questi soldi rappresentano le mensilità a cui aveva rinunciato a causa del Covid-19, un aspetto oggetto dell’ampiamente discusso “accordo privato” tra il giocatore e il club bianconero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che la controversia sulla manovra stipendi alla Juventus stia coinvolgendo sempre più ex giocatori della squadra.