Contatto De Winter-Anguissa, Marelli: “La spinta c’è, ma ecco perchè il VAR non è potuto intervenire”

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per spiegare il presunto fallo di De Winter su Anguissa durante Genoa-Napoli.

Durante la sfida della quarta giornata di Serie A tra Genoa e Napoli, un momento di grande polemica si è scatenato a seguito di un presunto fallo di De Winter su Anguissa, che ha portato al gol del vantaggio del Genoa segnato da Bani. Nonostante le proteste degli azzurri, il VAR non è intervenuto per annullare il gol.

Ma perché il VAR non è intervenuto per riesaminare la situazione e potenzialmente annullare il gol? A rispondere a questa domanda è stato Luca Marelli, ex arbitro, che ha analizzato l’episodio ai microfoni di DAZN.

Marelli ha chiarito che è indiscutibile che ci sia stata una spinta di De Winter su Anguissa. Tuttavia, ha sottolineato che il momento critico è stato il contatto tra i due giocatori, avvenuto prima che il calcio d’angolo venisse battuto. Secondo le regole del calcio, il VAR può intervenire solo in situazioni specifiche, e in questo caso, il contatto tra Anguissa e De Winter era già avvenuto prima che il calcio d’angolo venisse eseguito. Di seguito le sue parole:

“C’è la spinta di De Winter su Anguissa su questo non ci sono dubbi, ma prima che il calcio d’angolo venga battuto il contatto tra i due è già avvenuto e per questo motivo il VAR non può più intervenire, l’arbitro doveva intervenire prima per far ribattere il calcio d’angolo. Il gol ormai fa già parte di un’altra azione”, ha sottolineato Marelli.