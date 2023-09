LIVE – Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Elmas nel tridente con Osimhen e Kvara, sorpresa in difesa

La Serie A torna di scena dopo la sosta nazionale che un altro match che promette emozioni, lo scontro tra Genoa e Napoli.

GENOA-NAPOLI LIVE – Il Napoli è pronto a ripartire dopo la pausa internazionale e la deludente sconfitta casalinga nell’ultima partita. La Serie A, ora giunta alla quarta giornata dell’edizione 2023-2024, vede gli azzurri affrontare il Genoa questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, Genova, con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Garcia si è espresso con grande fiducia riguardo a Kvaratskhelia, affermando: “Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato il gol nel primo tempo con la Lazio per un po’ di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90′ con la Lazio, ma aver fatto 180′ con la Georgia è una buona notizia per noi.” L’allenatore punta quindi sul talento del georgiano per portare la sua magia nell’attacco del Napoli nella sfida contro il Genoa.

La sosta internazionale ha portato benefici alla squadra azzurra, consentendo a giocatori chiave di acquisire prezioso minutaggio con le rispettive nazionali. Garcia ha evidenziato l’importanza di questa opportunità: “Sono contento per i 180 minuti di Ostigard che voi dimenticate, io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, come Cajuste, Kvara, Elmas, ha giocato molto e quindi ora è pronto.” Questa preparazione extra potrebbe dimostrarsi cruciale per il Napoli nella partita di oggi.

DOVE GUARDARLA – La partita tra Genoa e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming ed esclusivamente su DAZN. Gli abbonati SKY che hanno attivato ZONA DAZN potranno seguirla anche sui canali SKY Sport Uno (canali 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), SKY Sport Calcio (canali 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), SKY Sport 4K (canale 213 del satellite) e SKY Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico curato da Alessandro Budel. Se preferisci seguire la partita online, resta collegato a questa pagina per usufruire del nostro livescore gratuito su AreaNapoli.it, con risultato aggiornato in tempo reale.

I PRECEDENTI – In Serie A, ci sono stati 50 precedenti tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris. Il bilancio di questi incontri è di 19 vittorie per il Genoa, 17 pareggi e 14 vittorie per il Napoli. L’ultima vittoria del Napoli risale al 29 agosto 2021 (1-2). L’ultimo pareggio risale al 21 settembre 2016 (0-0), mentre l’ultima sconfitta dei partenopei è del 6 febbraio 2021 (2-1). In totale, considerando andata e ritorno, ci sono stati 100 incontri tra Napoli e Genoa in Serie A, con un bilancio complessivo di 40 vittorie per i partenopei, 34 pareggi e 26 sconfitte, 146 gol fatti e 117 subiti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito le formazioni ufficiali del match;:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Sabelli; Martin, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps. Allenatore: Alberto Gilardino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.