Politano deluso: “C’è rammarico. Dobbiamo allenarci meglio”

Il giocatore del Napoli e autore del secondo gol, Matteo Politano, ha espresso il suo disappunto per il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli non è riuscito a trovare i tre punti contro il Genoa, partita che si è conclusa con un pareggio 2-2. Nonostante il brillante gol di Matteo Politano abbia contribuito a evitare la sconfitta, il giocatore non ha nascosto il suo rammarico per il risultato finale.

In un’intervista concessa a SKY Sport dopo la partita allo stadio Marassi, Politano ha dichiarato: “Dovevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. C’è rammarico, perché non siamo riusciti a concretizzare le occasioni”. Il Napoli aveva grandi aspettative per questa partita, soprattutto dopo la vittoria di Inter e Juventus.

Il giocatore ha anche affrontato le critiche sulla prestazione “sottotono” del Napoli, affermando: “Napoli sottotono? C’è da lavorare e abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita. Dobbiamo allenarci bene, non possiamo commettere altri errori”. Politano sembra essere consapevole della necessità di migliorare le prestazioni della squadra e punta a un duro lavoro in vista delle prossime sfide.