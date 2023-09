Pavan: “Attacchi dei media contro la Juventus. I soliti tentativi imbarazzanti degli antijuventini”

Il giornalista Massimo Pavan si è soffermato sulle critiche rivolte alla Juventus con lo scopo di mettere contro i tifosi e la società.

In una recente dichiarazione su TuttoJuve, il giornalista Massimo Pavan ha sollevato la questione delle critiche rivolte alla Juventus da parte di alcuni mezzi d’informazione, suggerendo che queste possano avere l’obiettivo di minare il rapporto tra i tifosi e il club. Pavan ha espresso la sua opinione sul tema, affermando:

“Credo che la gara di oggi conti moltissimo, un risultato positivo cambiarebbe di molto la convinzione della squadra. Qualche media sta cavalcando attacchi contro la Juve per mettere tifosi contro la squadra e la società, per creare spaccature, noi siamo abituati, non guardiamo quello che fanno fuori, sono i soliti tentativi imbarazzanti degli antijuventini”.

Un commento di Pavan che mette in luce il suo punto di vista sulla situazione attuale della Juventus e suggerisce che alcune critiche nei confronti del club possano essere infondate, mirando a destabilizzare il rapporto tra i tifosi e la società.