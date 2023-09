Caso plusvalenze, è polemica: “Juventus sotto inchiesta, ma Inter immune con doppio di acquisti e cessioni?”

E’ polemica sul caso plusvalenze che coinvolge la Juventus: come mai l’Inter è fuori dalle indagini? Su Twitter è un continuo di domande.

Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, la Juventus potrebbe affrontare una nuova penalizzazione significativa durante l’udienza di lunedì presso la Corte federale d’appello (CFA). Sarà la terza volta che si cercherà di determinare definitivamente il numero di punti da sottrarre ai bianconeri in relazione al caso plusvalenze e alla gestione dei salari.

Nel frattempo, sui social network si è scatenata una polemica. Mentre si parla molto del caso plusvalenze che coinvolge la Juventus, l’Inter sembra essere rimasta completamente fuori dalle indagini. Alcuni utenti definiscono il tutto una “pagliacciata senza precedenti” e accusano il campionato di essere irregolare e privo di logica. Inoltre, c’è chi critica altre squadre, come l’Inter, sostenendo che abbiano effettuato un’enorme quantità di acquisti e cessioni, quasi il doppio rispetto alla Juventus, senza mai essere toccate dalle indagini. Di seguito alcuni dei commenti apparsi su Twitter: “Salta all’occhio l’enorme mole di acquisti/cessioni … Inter 250 acquisti – 229 cessioni .. + del doppio del Manchester City quasi il doppio della Juventus .. ma le plusvalenze le indagini non arrivano mai a sfiorare la cloaca Inter.. ma quanti santi in paradiso si sono comprati??”.

salta all'occhio l'enorme mole di acquisti/cessioni … #Inter 250 acquisti – 229 cessioni .. + del doppio del #ManCity quasi il doppio della #Juventus .. ma le #plusvalenze le indagini non arrivano mai a sfiorare la cloaca #Inter .. ma quanti santi in paradiso si sono comprati?? — Ghostfire 🇿🇦 🇮🇹 (@Kwaaibabatjie) May 18, 2023

Si tratta di un dibattito acceso che riflette la preoccupazione di molti appassionati di calcio riguardo alle possibili disparità nel trattamento delle squadre da parte delle autorità competenti. Mentre la Juventus è oggetto di indagini e potenziali sanzioni, l’assenza di indagini nei confronti dell’Inter in merito alle plusvalenze suscita interrogativi e critiche.