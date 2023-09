Fedele: “Mercato? La dirigenza del Napoli ha commesso un peccato originale”

Il giornalista Enrico Fedele, intervenuto a Radio Marte, si è soffermato sulle decisioni di mercato prese dalla dirigenza del Napoli.

“La dirigenza del Napoli ha commesso un solo peccato originale”, ha dichiarato Fedele, riferendosi alle scelte di mercato del club. “A questa squadra serviva un grande difensore, un centrale rapido e più pronto di Natan. Il peccato originale è proprio questo: si doveva effettuare un acquisto importante per non perdere terreno rispetto al passato, invece si è preferito puntare su un giovane”, ha aggiunto l’opinionista.

Fedele ha poi espresso una sua personale opinione su quale calciatore sarebbe stato ideale per il Napoli: “Se fossi stato nei panni della dirigenza azzurra, avrei puntato su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Come giocatore mi piace e sarebbe stato l’ideale: è veloce, tecnico e conosce bene il calcio italiano, ma non credo che sia stato davvero in orbita Napoli”.

Il giornalista sportivo ha anche fatto riferimento ad un potenziale arrivo dal mercato giapponese: “Poteva arrivare il giapponese Itakura? Poteva essere una scelta interessante, anche se non eccellente come Kim sul piano fisico. Un giapponese, nella politica di internazionalizzazione tanto cara ad Aurelio De Laurentiis, poteva essere un elemento utile, però si è allontanato e non è mai arrivato”.