Mercato Napoli, Fedele: “ADL convinto d’aver preso ancora una volte delle pepite d’oro”

L’ex dirigente sportivo, Enrico Fedele, si è soffermato sulla formazione del Napoli e sui nuovi acquisti sul mercato.

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e ora opinionista, ha condiviso interessanti riflessioni sulla formazione del Napoli e sui nuovi acquisti azzurri in un’intervista a Radio Marte.

Sul fronte degli attaccanti, Fedele ha affrontato la questione Victor Osimhen passando poi a uno dei nuovi acquisti del Napoli, Jens Cajuste, descritto da Fedele come un giocatore carico di determinazione e grinta. L’ex dirigente ha sottolineato che non può essere considerato un sostituto diretto per Stanislav Lobotka, ma potrebbe piuttosto essere una possibile alternativa a Frank Anguissa. L’uso tattico di Cajuste contro il Sassuolo, benché breve, ha destato sorprese tra gli appassionati. Di seguito le sue parole:

“Victor Osimhen manca di tecnica? E’ un argomento sul quale poter intavolare una discussione. Jens Cajuste è pieno di furore e di agonismo, ma non può essere assolutamente un sostituto di Stanislav Lobotka. Al massimo, può sostituire Frank Anguissa. Eppure Garcia lo ha schierato al posto dello slovacco, col Sassuolo? Solo per otto minuti”.

Qualche parola anche su Jesper Lindstrom e Natan: “Cosa ne penso di Jesper Lindstrom? Lui sì che è un buon giocatore: mi piace davvero parecchio. E di Natan, invece? Che non è un giocatore pronto. De Laurentiis è convinto d’aver preso ancora una volte delle pepite d’oro, però esiste anche l’oro di Bologna, come Datolo, Vargas, Hoffer o Fideleff, parlando di difensori. Natan non gioca perché non è pronto e non è un difensore puro: deve imparare a stare nel calcio italiano”, ha concluso Fedele.