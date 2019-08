Lozano arriva in Italia. L’attaccante messicano è sbarcato a Ciampino pronto per cominciare la nuova avventura con il Napoli. Super accoglienza dei tifosi azzurri.







Hirving Lozano è arrivato in Italia pronto a cominciare la nuova avventura con il Napoli. Il calciatore classe 1995, lascia il PSV dopo due stagioni in Eredivisie in cui ha collezionato 60 presenze e 34 gol, più 22 assist.

Alle 18 e 30 è sbarcato all’aeroporto di Ciampino a Roma insieme alla famiglia. Lozano non si è sottratto ai tanti tifosi del Napoli che lo attendevano al gate dell’aeroporto romano. Applausi, foto, video e tanti selfie da condividere con amici e sui social.

Lozano, costato 38 milioni, più i famosi bonus, è per ora il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis.

42 milioni di euro, che siano dilazionati non modificano d’una virgola l’investimento, rappresentano la spesa più rilevante dei quindici anni di De Laurentiis e dei 93 anni di storia del Napoli.

Cinque in più di quanto ne servirono per arrivare a Higuain, nell’estate del 2013, sette in più di quanto, appena un mese e mezzo fa, sono stati necessari per arrivare a Manolas, persino venticinque in più di quanti ne furono indispensabili per acquistare «el matador» Cavani.

Lozano muove danaro, complessivamente oltre gli ottanta milioni, comprese le clausole.



Domani mattina il giocatore si sottoporrà alle consuete visite mediche a Villa Sturat. Visite più specifiche, per espressa richiesta del Calcio Napoli, in relazione all’infortunio di qualche settimana fa.







Lozano successivamente partirà per Napoli dove lo attende Ancelotti e la sua nuova squadra.

L’attaccante firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione e avrà una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.