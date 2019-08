Wanda Nara e gli agenti di Icardi spingono per il Napoli. La moglie-agente risponde all’ultimatum di De Laurentiis. Maurito sfida l’Inter.







La telenovela del calciomercato non sembra trovare un finale. Wanda Nara , moglie e agente di Icardi spinge affinché accetti l’offerta del Napoli. De Laurentiis ha presentato una proposta molto interessante sia all’Inter che al giocatore ma ha posto una deadline oltre la quale il presidente non vuole andare.

Gli ultimi aggiornamenti sulla triangolo: Icardi, Wanda Nara e il Napoli arrivano dalla redazione sportiva di Radio Marte:

“Mauro Icardi non sta rifiutando il Napoli nello specifico ma ogni soluzione che gli prospetta l’Inter. Wanda Nara e i suoi consulenti gli stanno consigliando di accettare il Napoli, sia per le condizioni economiche che per le prospettive professionali.

Ma l’argentino ha deciso di mettere in pratica il braccio di ferro con l’Inter e lo porterà avanti finché non cambierà idea. Con i suoi consulenti legali ha già ottenuto due cose. La prima, una sua foto apparsa nuovamente in tutte le immagini dell’Inter, mentre la proprietà nerazzurra aveva dato ordine di oscurare il suo volto. In seguito ha preteso di ricevere un numero di maglia come tutti gli altri calciatori in rosa, altrimenti avrebbe portato il club in tribunale per mobbing.







Alla luce di questo, Wanda Nara ha spiegato a De Laurentiis che il suo ultimatum di mercoledì/giovedì non può essere, suo malgrado, rispettato da Icardi e che bisognerà attendere fine mese per sapere se il giocatore cambierà posizione. Resta da capire se il Napoli aspetterà ancora Icardi oppure virerà su altri obbiettivi, come Llorente“.