Corriere. Stanno per succedere cose da pazzi. Sui social spunta il like di Milik

De Laurentiis contatti con Marotta e Wanda per regalare Icardi ad Ancelotti Risposta entro il fine settimana. Intanto i giocatori sponsorizzano l’arrivo. Milik “like” all’ipotesi.







ICARDI – DE LAURENTIIS – MILIK. Il Corriere dello sport, ha pubblicato un focus sul calciomercato del Napoli, in particolare il quotidiano sportivo si è concentrato sulla trattativa che Aurelio De Laurentiis sta conducendo in prima persona per Mauro Icardi. Ecco uno stralcio:

De Laurentiis chiama Marotta e poi chiama Wanda Nara. E’ una delle estati più calde che si ricordino a memoria d’uomo e anche al mercato il termometro non ha avuto tregua: ma non è finita, perché, vada come vada, stanno per succedere cose da pazzi, alle quali il patron del Calcio Napoli non vuole sottrarsi.

DE LAURENTIIS VUOLE ICARDI

Che De Laurentiis chiami Marotta conferma che esiste una volontà precisa, investire in Icardi, e però senza che si possa considerare Milik una contropartita.

Il Napoli con l’Inter discute esclusivamente su base economica, sessantacinque milioni di euro prendere o lasciare, con un ingaggio per l’argentino che oscilla tra i sei milioni e mezzo ed i sette, raggiungibili con bonus o anche senza, basta parlarne.

Da ieri, c’è anche una «nemica» in meno, ed è il Monaco, Wanda Nara a Tyc Sports l’ha detto chiaramente: «Non andrà al Monaco». E quindi, anche per esclusione, e a meno di clamorosi colpi di scena, rimane il Napoli.

AZIONE DI DISTURBO DELLA JUVENTUS

Nella oscurità la Juventus, ha mille vari motivi per far rallentare la trattativa con il Napoli.

È strategia, anche di disturbo semmai, e ci sta, la Juventus vorrebbe Icardi, certo che lo prenderebbe, però adesso ha tanti, troppi contratti da «smaltire», una priorità che distrae. Ma c’è una parola (una promessa) fatta da Paratici in epoca non sospetta a Wanda Nara e che rimane lì, in vita, e fino a quando sarà possibile.

Gli spifferi, indicano come sabato prossima la deadline bianconera o perlomeno quella scadenza oltre la quale l’argentino e signora riterranno di dover, per rispetto, verificare quanto ancora sia possibile considerare praticabile la pista bianconera.







LIKE DI MILIK

Un sondaggio-social, attrezzato su Instagram da tifosi del Napoli ha posto una domanda diretta al popolo di tifosi partenopei: «Ma voi lo vorreste Icardi al Napoli?». I calciatori sono attivissimi su questo fronte, tutto vedono e quasi tutto sanno, a volte anche di più, ed alle consultazioni libere e palesi ha deciso anche di partecipare Arkadiusz Milik, che ha sistemato il suo personalissimo like. Lo vorrebbe anche lui (al proprio fianco….).