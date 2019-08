Il Manchester United molla Fernando Llorente. Lo spagnolo tornerà di nuovo in serie A dopo l’esperienza con la Juve. Possibile destinazione il Napoli o l’Inter.







Fernando Llorente prossimo a tornare in serie A, dopo l’esperienza non esaltante alla Juventus. su Llorente era piombato il Manchester United, ma secondo il quotidiano britannico Machester Evening, lo united avrebbe rinunciato all’attaccante Spagnolo.

Llorente svincolato dal Tottenham, è alla ricerca dell’ultimo contratto della carriera, l’ipotesi Red Devils era stata presa in grande considerazione dagli agenti, che hanno in mano anche le proposte di Inter e Napoli.

Per Llorente si apre quindi la strada della serie A, resta da capire con quale casacca giocherà. Se il Napoli riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi, non ci sarebbe spazio per il Toro di Pamplona, come è soprannominato in Spagna. Stesso dicasi per l’inter, se Marotta riuscisse a piazzare il colpo Alex Sanchez.







Llorente in quanto svincolato può essere tesserato anche dopo la chiusura del calciomercato, questa è una porta importante sia per l’Inter di conte che per il Napoli di Ancelotti.