Dalla Spagna. Llorente ha scelto il Napoli, tornerà a giocare in serie A

Llorente ha scelto il Napoli. L’attaccante ex Juventus tornerà a giocare in serie A. La squadra azzurra avrebbe battuto al concorrenza dell’Inter.







Fernando Llorente torna in Italia, dopo la parentesi in Premier con la maglia del Tottenham, squadra con la quale è arrivato in finale di Champions League.

Secondo quanto riporta El Chiringuito Tv, LLorente avrebbe deciso di accettare l’offerta del Napoli, reputandola la più soddisfacente.

Dopo la parentesi Juventina, LLorente potrebbe presto tornare a calcare i campi della serie a con la squadra di Carlo Ancelotti, che avrebbe battuto la concorrenza dell’Inter e della Fiorentina.