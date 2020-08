Lozano chiede spazio: arriva un’offerta concreta da un club di Serie A

Hirving Lozano al Genoa, una soluzione di calciomercato che darebbe spazio al messicano di giocare titolare.

Secondo quanto scrive Tuttosport il Genoa sogna Lozano, lo fa sapendo bene lo stipendio del calciatore messicano. Nonostante tutto il Grifone non è nuovo a operazioni di questo tipo, che prevedono il rilancio di giocatori. Lo ha fatto in passato e vorrebbe farlo nel prossimo futuro con Lozano. Il messicano chiede spazio, vuole giocare titolare. “L’altro esterno nel mirino del Grifone, quasi un sogno, è il messicano Lozano del Napoli che cerca spazio per giocare con continuità” scrive Tuttosport che aggiunge: “Tanti i club che si sarebbero interessati a lui tra questi anche il Genoa che è pronto ad offrirgli un posto da titolare con la formula del prestito, trovando un accordo sull’ingaggio non alla portata dei rossoblù”.

Lozano al Genoa potrebbe essere veramente la soluzione buona per tutti. Il Napoli per cederlo chiede almeno 40 milioni di euro, cifra che in questo momento nessuno sembra disposto a sborsare. Così un prestito in un club che possa dargli continuità potrebbe mettere tutti d’accordo. In passato il Genoa ha rigenerato giocatori come Thiago Motta e quella ligure pare una piazza adeguata a questo tipo di operazioni. Con Lozano al Genoa e l’addio di Callejon gli azzurri dovrebbero prendere un paio di esterni di fascia. Ecco perché le soluzioni che portano ad Under e Boga non si escludono a vicenda. Ovviamente bisogna tenere d’occhio anche il mercato in uscita, dato che il club partenopeo ha già investito tanto con Osimhen. Allan è sul piede di partenza, così come Milik. Maksimovic chiede la cessione ed il City continua a spingere per Koulibaly. Può arrivare un tesoretto da oltre 150 milioni di euro ed a quel punto De Laurentiis non avrebbe problemi a finanziare altri acquisti, anche senza Champions League.