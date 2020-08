Koulibaly al Manchester City: offerta rigettata dal Napoli, le cifre

Trattativa di calciomercato con Kalidou Koulibaly sempre nel mirino del Manchester City, nell’affare sta mediando Fali Ramadani.

Il Corriere dello Sport parla di Kalidou Koulibaly al Manchester City, la cessione del difensore senegalese sbloccherebbe l’affare Gabriel al Napoli ma per ora le offerte degli inglesi non scalfiscono Aurelio De Laurentiis. “Chissà se l’eliminazione dalla Champions spingerà il City a fare in frette e a dare nuovo impulso alla trattativa per Koulibaly. Fali Radamani, che sta dentro ad una serie di interessi del mercato del Napoli (il K2 è suo, Maksimovic è suo e anche Under rientra tra i suoi assistiti e non certo casualmente l’ipotesi di uno scambio tra il serbo e il turco ruota intorno alla figura del manager) ha presentato il 6 agosto la proposta del Manchester di Guardiola, non ancora soddisfacente per De Laurentiis, che va oltre i settanta milioni di euro bonus compresi”.

Aurelio De Laurentiis continua a valutare Koulibaly circa 90 milioni di euro, ma se il City dovesse mettere sul piatto almeno 10 milioni di euro di bonus (facilmente raggiungibili) da aggiungere alla base di 70, allora il discorso si potrebbe veramente intavolare. Attualmente il club di Guardiola è quello maggiormente intenzionato a prendere il senegalese che aspetta solo un segnale per capire dove giocherà la prossima stagione.