Video – Assist di Reguilon, il Siviglia è in finale di Europa League

Sergio Reguilon protagonista in Europa League con il suo Siviglia, lo spagnolo ha fornito l’assist sul primo gol di Suso.

Sovrapposizione sulla fascia, passaggio al centro decisivo e gol. Nell’assist di Sergio Reguilon del Siviglia per Suso c’è il manuale della semplicità per un esterno sinistra. Grazie anche al gol di Suso, ben servito dall’esterno spagnolo, il Siviglia si è aggiudicato la finale di Europa League. Un traguardo prestigioso che il club ora vuole portare a termine vincendo la finale, da giocare magari contro l’Inter di Conte.

L’assist di Reguilon per Suso ha messo in evidenza le capacità di questo calciatore di 23 anni su cui si è fiondato il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non riesce a trovare l’intesa con il Real Madrid (detentore del cartellino ndr) sulla formula per la cessione. Florentino Perez chiede una cessione a 25 milioni di euro, mentre da Napoli si spinge per il prestito secco, magari con diritto di riscatto. Una trattativa ancora in piedi, che potrebbe sbloccarsi proprio dopo la finale di Europa League che dovrà giocare il Siviglia. A quel punto Reguilon potrà pensare solo al suo futuro.

Video: assist Reguilon Siviglia

La giocata di Reguilon è visibile al minuto 4.22