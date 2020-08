Il Mattino – Rivoluzione Napoli in difesa. via anche Luperto

Il Napoli va verso una rivoluzione totale il difesa, come scrive Il Mattino anche Sebastiano Luperto lascerà la maglia azzurra.

Dell’Attuale pattuglia di centrali difensivi potrebbe restare solo Kostas Manolas. Il Napoli pensa ad una rivoluzione in difesa con l’addio di Kalidou Koulibaly, corteggiato dal City, quello di Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Secondo quanto scrive Il Mattino il difensore italiano ha voglia di mettersi in discussione. Molti club, tra cui il neo promosso Crotone, hanno messo gli occhi sul giocatore che piace pure all’Everton di Carlo Ancelotti. Molto più probabile che resti in Serie A, dove alcuni club sono pronti a fare una proposta per la cessione di Luperto.

Sempre Ancelotti è protagonista nella trattativa per Nikola Maksimovic. Il serbo chiede spazio e non vuole fare il secondo anche a Gabriel. Così i Toffees potrebbero buttarsi sul difensore serbo dopo aver perso il brasiliano del Lille con cui avevano raggiunto un accordo a gennaio scorso, prima che l’emergenza covid bloccasse ogni cosa.