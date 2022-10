Lobotka vicino al rinnovo col Napoli: attenti al Chelsea di Potter

Il Napoli è vicino al rinnovo di Stanislav Lobotka, ma sul centrocampista c’è l’interesse del Chelsea di Graham Potter.

Il centrocampista slovacco ha un contratto fino al 2025 con il Napoli, ma per stessa ammissione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta lavorando ai rinnovi per i calciatori che vanno in scadenza nel 2024 e 2025. La società azzurra ha già ufficializzato il nuovo accordo con Alex Meret, ma anche quello di Alessio Zerbin. Ora si sta trattando, tra gli altri, per il rinnovo di Amir Rrhamni, difensore che dà ampie garanzie, ma che ora è costretto a stare fermo per infortunio e ritornerà solo nel 2023 dopo la pausa per il Mondiali in Qatar.

Rinnovo Lobotoka col Napoli, il Chelsea in agguato

Le ultime novità di calciomercato sul Napoli vengono date da calciomercato.com, che parla di un interesse concreto da parte della squadra inglese. A quanto pare il Chelsea ha messo gli occhi su Lobotka. Il giocatore sta incantando con le sue prestazioni sempre perfette. Da quando c’è Spalletti ha fatto un salto di qualità incredibile, diventando imprescindibile per la formazione partenopea. Lobotka sta mettendo in mostra grandi qualità anche a livello europeo e questo attira l’attenzione dei grandi club. La società di Aurelio De Laurentiis ha un ottimo rapporto con il Chelsea e questo non fa altro che alimentare ancora di più le voci di un possibile trasferimento in Premier League.

Ma il Napoli vuole il rinnovo di Lobotka e questa è la strada principale che sta percorrendo il club. L’idea è quella di confermare il giocatore che a 27 anni sarebbe pronto anche a restare a vita in maglia azzurra. L’operazione è in stato molto avanzato, ma bisogna chiudere per evitare che altri club possano intromettersi e rallentare la trattativa. Trattenere un giocatore di questo calibro darebbe sicuramente maggiori certezze per il futuro.