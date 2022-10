“Gli steward del Napoli mi hanno tolto le stampelle durante Napoli-Ajax” – VIDEO

“Gli steward del Napoli mi hanno tolto le stampelle durante Napoli-Ajax” la denuncia dell’associazione ‘La battaglia di Andrea’.

La denuncia è l’ennesima che tira in ballo gli steward dello stadio Maradona. In settimana anche noi di napolipiu avevamo pubblicato un video dove si mostravano alcuni diversamente abili che erano costretti a non vedere la partita. La sfida incriminata è sempre Napoli-Ajax, in cui ci sono state molti disagi.

Oggi ‘La battaglia di Andrea‘ associazione con sede ad Afragola fa sapere: “Abbiamo visto un video che ritrae un uomo senza una gamba costretto a lasciare la sua stampella e a proseguire verso il suo posto allo stadio aggrappato a un amico poiché, a suo dire, secondo gli steward la sua stampella poteva essere utilizzata come arma“.

Napoli-Ajax: gli steward del Napoli tolgono le stampelle ad un diversamente abile

Della questione si è occupato anche oggi il Corriere del Mezzogiorno. Le immagini del video sono forti e mostrano tutto il disagio di una persona che deve salire le scale dello stadio, senza l’ausilio delle stampelle. Un fatto veramente assurdo su cui è necessario intervenire. Non è un caso che si invitano le istituzioni, Comune e SSCN, a prendere dei provvedimenti seri. Le stampelle tolte dagli steward ad un diversamente abile durante Napoli-Ajax, sono qualcosa che non si deve più ripetere

E non ci sono nemmeno giustificazioni, dato che il video mostra quanto accaduto. Il ragazzo protagonista della disavventura ha registrato una clip in cui si vede mentre è costretto a salire le scale dello stadio con il supporto di un amico e senza stampelle. Poi dice: “12 ottobre 2022, Napoli-Ajax, gli steward del Napoli non mi hanno permesso di entrare con le stampelle, perché, dicono, potrebbero rubarmi le stampelle e fare una rissa… mi hanno costretto ad entrare nella Curva B così, accompagnato dai miei amici fortunatamente… è normale una cosa del genere?”