Napoli, brutta disavventura al Maradona per tre ragazzi diversamente abili -VIDEO

Tre ragazzi diversamente abili non hanno potuto seguire la partita del Napoli all’interno dello stadio Maradona.

Il Napoli ha strapazzato l’Ajax, il Maradona in festa urla di gioia e festeggia, ma la serata di Champions per tre ragazzi diversamente abili sarà ricordata soprattutto per la “cattiveria” e l’incompetenza di alcuni personaggi.

La denuncia arriva dall’accompagnatore: “I tre ragazzi tutti in carrozzina si sono recati allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Ajax, doveva essere una serata speciale per loro, muniti di regolare biglietto si sono recati nel settore riservato posto sotto la curva A.

Arrivati hanno trovato l’amara sorpresa, le persone che occupavano i posti riservati erano tutte in piedi, e rendevano impossibile la visione della partita ”

L’accompagnatore ha documentato tutti con un video pubblicato sui social.

Una vergogna inaudita, per un popolo che fa delle solidarietà una delle sue caratteristiche principali. Una manica di “Lote” ha negato la felicità di una serata a tre ragazzi che hanno una forza vitale incredibile ed una grande voglia di vivere.

La redazione di napolipiu.com, lancia un appello al calcio Napoli affinché possa invitare questi tre ragazzi a Castel Volturno e soprattutto che si impegni a migliorare i servizi per un settore molto importante per lo stadio.

Il calcio è di tutti ed è per tutti: è con questo spirito che sta per partire un protocollo che prevede la messa a disposizione di trecentoventi biglietti gratis al Maradona per combattere il disagio minorile e per accogliere le scolaresche e i migranti allo stadio.

I recenti passi in avanti nelle relazioni tra l’attuale amministrazione di Palazzo San Giacomo e la Ssc Napoli stanno portando alla stesura di un atto d’intesa per i biglietti omaggio previsto già nella convenzione del 2019.

Gli assessori comunali all’Istruzione, Maura Striano, allo Sport, Emanuela Ferrante e alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, stanno lavorando per «partire prima possibile, sicuramente entro gennaio»

Novità, nella casa degli azzurri di Fuorigrotta, arrivano anche in merito all’aumento dei posti per i disabili.

«La situazione si è sbloccata anche grazie alle nostre sollecitazioni – sottolinea il consigliere Nino Simeone – La convenzione tra Comune e la Scc Napoli riguardo all’utilizzo dello stadio Maradona risale al 2019. Questa iniziativa servirà a combattere il disagio sociale.

Da allora a oggi, viste le difficoltà dei rapporti tra l’ex amministrazione di Palazzo San Giacomo e la Ssc Napoli, non era stato firmato alcun atto d’intesa, che era previsto dalla convenzione del 2019 per rendere operativi i tagliandi gratis.

Nei prossimi mesi, la gestione di questi biglietti passerà in capo agli assessorati, che hanno lavorato alla messa a punto di un regolamento ad hoc. I 320 posti messi finalmente a disposizione gratis delle scolaresche e delle associazioni che si occupano di disagio minorile sul territorio cittadino sono previsti in tribuna. Aumentato il numero di posti disponibili all’interno dello stadio, per i tifosi diversamente abili: 30 posti in Curva B e 30 in Curva A. Più in generale, 60 posti per disabili, 60 per gli accompagnatori».

Un totale di 120 posti in più per diversamente abili, insomma, che si aggiungono a quelli già presenti nel settore dedicato. L’augurio che facciamo è che non si ripetano mai più scene come quelle denunciate oggi.