Moviola Napoli-Ajax, rigore inventato per i Lancieri: Spunta un retroscena

Moviola Napoli-Ajax, l’arbitro Zwayer ha concesso due rigori: netto quello per fallo di mano di Timber. Inventato il fallo di Juan Jesus.

Il Napoli con l’Ajax ha vinto 4-2, quindi l’errore arbitrale ha pesato meno sul risultato finale, ma è chiaro che il fischietto tedesco sul rigore per l’Ajax ha preso un abbaglio incredibile. Buona invece la segnalazione del Var che richiama l’arbitro al monitor per il fallo di mano sul tiro di Ndombele, non visto da Zwayer.

Moviola Napoli-Ajax: il verdetto di Gazzetta

Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Due rigori per parte: il primo è netto, l’altro fantasma. Al 14′ del secondo tempo Ndombele si avvita al limite dell’area e scaglia una bomba verso la porta olandese che si spegne sul braccio sinistro di Timber largo nonostante il movimento a proteggersi: rigore e ammonizione impeccabili. Non lo stesso avviene al 36′ nell’area opposta dove l’arbitro tedesco Zwayer scorge una cintura di Juan Jesus su Brobben molto dubbia“.

La Gazzetta non approfondisce, come capita invece con le tre del Nord, per le quali si analizzano fotogramma per fotogramma. Il quotidiano parla di “cintura ” di Juan Jesus in realtà non è così.

L’attaccante dell’Ajax si appoggia sul difensore azzurro, franando poi nel contrasto. L’arbitro tedesco Felix Zwayer averebbe dovuto Brobben punire per simulazione invece di assegna un rigore molto generoso agli ospiti.

IL Corriere dello Sport bacchetta Zwayer e svela un retroscena

Il corriere dello sport parla di rigorino e svela : “Non deve essere stata una vigilia serena quella di Zwayer, con i fantasmi della follia fatta dal suo connazionale Siebert in Milan-Chelsea. Follia che, un po’, deve averlo contagiato. Con l’aggravante di avere lo stesso VOR della sfida di San Siro, solo invertito (Osmers al VAR e Fritz come AVAR). Davvero un rigorino quello assegnato da Zwayer, su Juan Jesus, è Brobbey che cade all’indietro più che una reale trattenuta”.