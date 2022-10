Da Bologna: “Attento Napoli, Thiago motta vi punirà ancora”

Il Bologna di Thiago Motta affronta il Napoli dei record, dal capoluogo emiliano avvisano gli azzurri: “Finirà come con lo Spezia 10 mesi fa”.

Thiago Motta attuale tecnico del Bologna, dieci mesi fa, era il 21 dicembre, vinse clamorosamente al Maradona con lo Spezia senza fare un tiro in porta, ma grazie allo sfortunato autogol di Juan Jesus.

Fu la terza, consecutiva sconfitta interna dei partenopei; fu la difesa vittoriosa della panchina del quarantenne signore italobrasiliano, sino a quel momento sistematicamente sul punto di essere esonerato, però blindato dalla clausola anti-esonero che gli avrebbe fruttato molto denaro se fosse stato licenziato prima della conclusione del girone d’andata.

IL BOLOGNA DI THIAGO MOTTA

Le strade di Thiago Motta e del Napoli tornano ad incrociarsi al Maradona. I felsinei navigano in cattive acque come quello Spezia che era diciassettesimo e diciassettesimi oggi sono i rossoblù. Motta è arrivato il 13 settembre scorso dopo l’infelice e imperdonabile scelta by Saputo di esonerare Mihajlovic.

Il primo bilancio felsineo di Thiago è questo: un punto in tre partite, i fischi dei tifosi per il pareggio con la Samp e, soprattutto, per avere sostituito Arnautovic (capocannoniere con Immobile: 6 gol in 9 giornate), con Zirkzee. Il patron che a mezzo stampa gli dice la fiducia in te è totale, ma l’allenatore sa quanto la fortuna di un allenatore dipenda dai suoi risultati.

L’ha imparato allo Spezia, lo sta sperimentando alla guida di un Bologna reso piccolo piccolo dalla falsa partenza: 7 punti in 9 giornate, 5 gare già giocate in casa, soltanto 2 lunghezze in più rispetto alla zona retrocessione, secondo peggior attacco del campionato con Lecce e Verona, soltanto 8 gol all’attivo, 6 dei quali realizzati da Arnautovic che questa settimana non si è allenato per il mal di schiena.

NAPOLI-BOLOGNA

L’obiettivo del Napoli è quello di battere il Bologna per rispondere immediatamente all’Atalanta, che ha momentaneamente scavalcato gli azzurri in testa alla classifica. Il tecnico del Napoli si è soffermato sui valori del Bologna:

“Prima di tutto hanno una grande rosa, hanno tanti calciatori davanti, hanno comunque Barrow, Zirkzee che viene dal Bayern, stava fuori perché c’era Arnautovic, sono giocatori forti, sarà una partita che avrà le sue complicazioni e quindi dovremo giocare allo stesso modulo al di là dei moduli e di chi giochi, dovremo andargli a prendere palla e portarla e tenerla lassù“.

I tifosi rossoblu sui social ci credono, vedono troppe analogie con quella sciagurata gara di 10 mesi fa è sognano:

“Thiago vi purgherà ancora”.

“Attento Napoli faremo come Lo Spezia”.

“A Napoli per vincere Thiago Motta sa come si fa”.

“Il Bologna farà come lo Spezia”.

“Che bello cancellare i sogni scudetto del Napoli”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.