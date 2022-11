Liverpool-Napoli, formazioni ufficiali. Sorpresa Spalletti in mediana, Klopp rivoluziona tutto

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli mostrano tante sorprese, con Spalletti che effettua una sorpresa e Klopp che rivoluziona tutto

Klopp e Spalletti hanno fatto le loro scelte per la sfida tra Liverpool e Napoli. Le formazioni ufficiali presentano più di qualche sorpresa. Il trainer di Certaldo ha optato per Olivera e Ostigard in difesa al posto di Mario Rui e Juan Jesus, mentre Zielinski si siede in panchina, sostituito da Anguissa e Ndombele. In attacco sarà Politano ad affiancare Kvaratskhelia ed Osimhen.

Rivoluzione inaspettata per Jurgen Klopp che addirittura potrebbe mettere da parte il 4-3-3 e puntare su un più accorto 4-4-2. Tutto dipenderà dalla posizione di Jones che è stato preferito a Nunez. Rispetto alla vigilia, Thiago Alcantara ha scalzato Henderson e quindi si muoverà in cabina di regia. Van Dijk ce la fa mentre Robertson si accomoda in panchina.

Tutto pronto per la sfida, ma è giusto fare un passaggio anche sul regolamento. Qualora gli azzurri dovessero perdere la gara, anche con gli stessi 3 gol di scarto coi quali hanno vinto all’andata (4-1 il risultato), passerebbero comunque il girone come primi in classifica, in virtù della miglior differenza reti rispetto ai Reds. Fischio d’inizio ad Anfield alle ore 21:00.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Milner, Thiago Alcantara, Fabinho; Jones, Firmino, Salah. All.: Klopp

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti