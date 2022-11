Ventola: “Sono esaltato dal Napoli. Osimhen un leone, ma Kvara da dove viene?”

Nicola Ventola rivela di sentirsi esaltato per il gioco del Napoli ed apprezza particolarmente Osimhen e Kvaratskhelia

Nicola Ventola stravede per il Napoli. L’ex calciatore del Bari è entusiasmato dal gioco della compagine partenopea che sta dominando in Serie A ed in Champions League. Con il successo per 4-0 contro il Sassuolo, il distacco sulla seconda in classifica è salito a +5. Ad inseguire è proprio l’Atalanta che sabato ospiterà gli azzurri. Ventola si è soffermato sul Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni della BoboTv: “Non so più che dire sul Napoli, ho terminato tutti gli aggettivi. Osimhen è un cavallo, un toro, una pantera, un leone. Non so più come definirlo ormai. Sono esaltato dal Napoli. Ogni partita è uno spettacolo”.

Ventola sorpreso dall’exploit di Osimhen e Kvaratskhelia

“La compagine di Luciano Spalletti ha sempre l’approccio giusto alle partite, non sbagliano mai. Kvaratskhelia sta entusiasmando un po’ tutti. Io non so da dove è venuto, forse dalla Luna. Mi piacerebbe vedere così il Napoli anche con il Liverpool, mi voglio gustare questa squadra. Non so se durerà, ma me lo auguro perché è uno spettacolo da vedere. Gli azzurri si stanno esprimendo al massimo sia dal punto di vista tecnico che tattico”, ha aggiunto Ventola.