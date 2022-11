Liverpool-Napoli, probabili formazioni: quattro ballottaggi per Spalletti, per Klopp pochi dubbi

Spalletti valuta quattro ballottaggi per Liverpool-Napoli, mentre Klopp ha pochi dubbi: ancora non sono certe le probabili formazioni

La super sfida tra Liverpool-Napoli si avvicina sempre di più. Tra tre ore esatte le due compagini si affronteranno per la gara che decide il primato del Girone A di Champion League. Tre i principali ballottaggi di Luciano Spalletti che sta valutando chi inserire dal primo minuto. Al centro della difesa Juan Jesus ed Ostigard si giocano una maglia da titolare, con percentuali simili, mentre Olivera è in vantaggio su Mario Rui sulla fascia sinistra. Ndombele dovrebbe far rifiatare Anguissa che è appena rientrato titolare mentre in attacco Politano dovrbebe essere preferito a Lozano al fianco degli inamovibili Kvaratskhelia ed Osimhen.

Nel Liverpool, invece, scelte quasi obbligate in virtù degli infortuni di Arthur, Diaz, Diogo Jota, Keita Matip ed anche di Robertson che non è al meglio della condizione. Tsimikas dovrebbe sostituire il capitano scozzese. Da verificare anche le condizioni di Van Dijk che però dovrebbe essere presente nell’undici titolare di Jurgen Klopp. Da monitorare poi il ballottaggio tra Jones ed Elliott per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nunez. All.: Klopp

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti