Liverpool-Napoli, tensione tra tifosi: “Napoletani, non siete i benvenuti” – FOTO

Tensione tra tifosi prima di Liverpool-Napoli. I Reds hanno scritto in diversi luoghi: “Napoletani non siete i benvenuti”

Clima molto caldo a Liverpool, a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Napoli. In diverse parti della città sono state fatte delle scritte contro i tifosi napoletani. Su tutte “Napoli, non sei benvenuto qui. Noi vi stiamo aspettando“. Parole che fanno intuire quanto i rapporti siano tesi tra le due tifoserie, che spesso si sono beccate in passato, con tafferugli, scontri ed anche alcune coltellate.

Non scorre buon sangue tra i tifosi di Liverpool e Napoli

L’attenzione delle forze dell’ordine è massima per la partita che si svolgerà stasera alle 21 allo stadio “Anfield Road”. Nel corso della giornata i tifosi partenopei sono stati in alcune zone della città ed hanno intonato i cori contro i Reds, con cui non scorre buon sangue da diversi confronti.

Ad inasprire ancor di più la situazione è poi la posta in palio, infatti entrambe si giocano il primo posto del girone A di Champions League. Il Napoli che parte avvantaggiato con il primato attuale, a quota 15 punti, mentre il Liverpool ha tre lunghezze di svantaggio e per conquistare il primo posto, deve vincere con almeno quattro goal di scarto.