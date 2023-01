LIVE Napoli-Roma: Probabili formazioni e la sorpresa per i tifosi azzurri

Il Napoli ospita la Roma al ‘Maradona’ in un match serale di calcio di alta intensità: Probabili formazioni.

Stasera, il Napoli ospiterà la Roma al ‘Maradona’ in un incontro ricco di emozioni e significato per entrambe le squadre. I padroni di casa, in lotta per lo Scudetto, cercheranno di vincere per consolidare la loro posizione mentre la Roma, impegnata nella lotta per il quarto posto, non può permettersi di perdere terreno rispetto ad Inter e Atalanta.

Il tecnico della Roma, Mourinho, avrà a disposizione una rosa al completo, con un unico dubbio riguardante il tridente d’attacco. Osimhen e Kvaratskhelia sono sicuri di partire titolari mentre la terza posizione potrebbe essere occupata da Lozano, Elmas o Politano, con quest’ultimo che sembra essere il favorito.

Prima dell’inizio del match, verrà suonata la canzone storica ‘O surdato ‘nnammurato‘ per creare un’atmosfera calda e toccante. I tifosi del Napoli sperano che questo possa portare fortuna alla loro squadra durante la gara con la Roma.

La formazione del Napoli dovrebbe essere quella tipo, con Kvaratskhelia che torna a giocare a pieno regime dopo aver recuperato dall’influenza. Osimhen e uno tra Politano e Lozano formeranno il tridente d’attacco, mentre la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui con Meret come portiere. Il centrocampo vedrà Anguissa, Lobotka e Zielinski come titolari.

La Roma, d’altra parte, dovrà fare a meno di Celik, squalificato, e di Zaniolo, che sta attraversando un momento difficile dopo le recenti vicende di mercato. Zalewski giocherà a destra, con Spinazzola sulla corsia opposta, e Pellegrini e Dybala sosterranno Abraham in attacco.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. La gara sarà visibile scaricando l’app sulle smart tv compatibili.

Gli abbonati sia a Sky che a DAZN, inoltre, avranno la possibilità di vedere Napoli-Roma in diretta tv attivando ZONA DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Napoli-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva sempre su DAZN, ma questa volta o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app sui propri dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, racconteranno in telecronaca per DAZN la partita tra il Napoli e la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.