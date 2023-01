Pistocchi e Ziliani asfaltano la Juve: “Finirà in serie B, se non peggio”

Pistocchi e Ziliani criticano la Juventus di Massimiliano Allegri, il club bianco0nero potrebbe finire in serie B.

La Juventus sta attraversando un momento difficile sia dentro che fuori dal campo. Dopo la sconfitta contro il Monza, la classifica della squadra è diventata preoccupante. Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani hanno colto l’occasione per criticare duramente la squadra di Allegri, sostenendo che la Juventus non ha più alcuna importanza a causa della prossima penalizzazione che la porterà in serie B. Ziliani ha inoltre accusato la Juventus di aver trattato i tifosi come “cretini” e ha descritto la squadra come un “morto che cammina” che non potrà mai rimontare. Ha concluso la sua analisi sottolineando che la Juventus ha perso 5 delle sue 6 partite in Champions League e ha subito 13 gol, tra cui 3 dal Maccabi.

“Come dico da tempo, che la Juventus vinca, pareggi o perda non ha ormai alcuna importanza: con la prossima penalizzazione finirà almeno in serie B, le sue sono partite pro forma. Certo, col monte ingaggi che si ritrova il fallimento tecnico è secondo solo a quello societario.

In Champions ne ha perse 5 su 6 prendendo 13 gol, persino 3 dal Maccabi. Nelle ultime tre (2 sconfitte e un pari) ha incassato 10 gol. A parte il gioco orrido, un colabrodo. Ma per 8 penose vittorie con 0 gol subiti, molte facilitate dagli arbitri, i media parlarono di prodigio!

Adesso bisognerebbe davvero smetterla di trattare i tifosi, gli sportivi, i lettori come cretini. La Juventus faceva pena già prima che scoppiasse lo scandalo, oggi di più, è un morto che cammina e non potrà mai rimontare perché la manderanno in chissà quale campionato.

Pistocchi ha ricordato che molte persone consideravano Massimiliano Allegri come il miglior allenatore:

“Onore e complimenti a Dionisi e Palladino, che hanno presentato a San Siro e allo Stadium di Torino due squadre coraggiose, con una profonda identità, idee chiare e una grande mentalità. Bravissimi, il futuro è il loro. Nel calcio, come nella vita, spesso basta saper aspettare, seduti sulla riva del fiume. E non dimenticare. Juventus-Monza 0-2″.