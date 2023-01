Disastro Juve e Milan, Alvino avverte il Napoli: "Attenzione..."

Il Milan e la Juventus in crisi, il Napoli si prepara per la sfida contro la Roma: la battaglia per la vittoria inizia ora.

Il Milan ha perso contro il Sassuolo con un punteggio di 2-5 e anche la Juventus sta attraversando un periodo difficile, gli uomini di Allegri hanno presso in casa contro il Monza. Il Napoli, d’altra parte, si prepara per una partita difficile contro la Roma allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

Il giornalista Carlo Alvino su Twitter invita a concentrarsi solo sulla propria squadra e sulla sfida che li aspetta questa sera, evitando di guardare ciò che succede agli altri.



“Tra qualche ora ci aspetta una partita dalle smisurate difficoltà … non è meglio restare in silenzio senza guardare quello che succede agli altri? Ci facciamo un po’ solo i fatti nostri? Pensiamo a noi e solo a noi! Si parla sempre dopo mai prima!”. C’è chi nei commenti scrive: “Bravo Carlo, sono d’accordo con te. Concentriamoci solo sulla nostra squadra e sulla battaglia che ci aspetta questa sera”.

Alcuni tifosi sono d’accordo con il giornalista napoletano, mentre altri preferiscono non preoccuparsi e avere fiducia nella propria squadra:

“Ma dai, Carlo, ormai è nostro”.

“Pensiamo a noi ci aspetta una battaglia troppo dura stasera! Giocare contro chi non gioca e si rinchiude sarà dura”.

“Stasera gara difficilissima, con la speranza di non trovare un arbitro permissivo come fu Sozza contro l’Inter”.

“Io lavoro in un posto dove sono tutti tifosi della Roma. Per tutta la settimana non hanno fiatato. Segno che stanno pregustando uno sgambetto. Anche i giornalai ci vanno morbidi fanno finta di niente. Sono convinto che big Luciano avrà tenuto tutti sulla corda. Forza Napoli“. Questi alcuni commenti al post di Carlo Alvino.