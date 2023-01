Juve, altro che rimonta: anche il Monza sbanca lo Stadium – Gol e Highlights

Juventus-Monza termina 0-2. I bianconeri perdono allo Juventus Stadium nella nella ventesima giornata di Serie A.

Max Allegri aveva chiamato tutti alla carica alla vigilia della sfida con il Monza, i giornali vicino alla Juventus sognavano la clamorosa rimonta, magari con l’annullamento della prima penalizzazione (la società ha fatto ricorso al Collegio di garanzia del Coni).

Invece i bianconeri perla terza partita consecutive non riescono a vincere. La sconfitta della Juve con il Monza (gol di Ciurria e Mota), arriva dopo la sconfitta pesantissima col Napoli al Maradona, ma anche dopo il pareggio con l’Atalanta. In quel caso si era parlato comunque di una Juve arrembante, in grado di fare risultato contro una squadra forte come quella di Gasperini.

Ma la Juve perde anche col Monza nonostante il rientro di Vlahovic, con Pogba che resta in panchina per scelta tecnica. I bianconeri sono stati anche sfortunati chiudendo la gara in dieci a causa di un infortunio di Milik entrato nel secondo tempo. Il polacco si è infortunato dopo poco dall’ingresso in campo, ma i bianconeri avevano anche terminato i cambi.

Forse qualcuno dovrebbe spiegare ad Allegri che per compiere le rimonte bisogna fare punti, altrimenti diventa complicato.