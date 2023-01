Crudeli si illude con Giroud, poi piange: “Vergognatevi” – VIDEO

Tiziano Crudeli commenta Milan-Sassuolo durante 7Gold. Il giornalista e tifoso rossonero contro tutti: “Vergognatevi”.

Il Milan viene travolto dal Sassuolo 5-2. I rossoneri perdono anche il terzo posto in classifica. La squadra di Pioli sembra completamente alla deriva.

Fischia il pubblico di San Siro ma anche Crudeli si lamenta e dice: “Vergognatevi“. I campioni d’Italia in carica stanno facendo una grandissima fatica in questo periodo. Ma quello che più viene messo in risalto è l’incapacità di reagire da parte di un gruppo che veniva osannato nella scorsa stagione.