Quel fulmine di Osimhen: sfida Jacobs nella velocità. I dati sono da urlo

Victor Osimhen sfida Marcell Jacobs in velocità, il nigeriano con la Salernitana ha fatto registrare punte di 35,5 km/h.

La straordinarietà di Osimhen si evince da tanti particolari. Ovviamente la sua dote più importante è il fiuto del gol, quella voglia matta di buttare la palla nella rete avversaria ad ogni costo. In questa stagione, al netto degli infortuni, ci sta riuscendo con una grande regolarità. Sono 11 gol in 10 partite, insomma qualcosa di veramente mostruoso per Osimhen.

Attualmente il nigeriano è capocannoniere della Serie A con 13 reti, ed è uno dei più prolifici d’Europa dietro ad Haaland del Manchester City con 22 gol (inarrivabile) e Kean del Tottenham che ha realizzato 15 reti.

Osimhen sfida Jacobs in velocità

Ma ci sono altri dati di grande straordinarietà quando si parla di Osimhen. Uno è sicuramente quello della velocità. È stato misurato che durante Napoli-Salernitana Osimhen abbia toccato punte di 35,5 km/h. Dati da centometrista.

Basti pensare che il campione olimpico italiano nella finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha coperto i 100 metri con una velocità media di 38,4 km/h, ma ha toccato punte di 43,3 km/h. Ovviamente quello di Jacobs rispetto ad Osimhen è un corpo allenato per fare quelle velocità. Questo fa capire la straordinarietà del fisico del giocatore del Napoli, che costringe le difese a stare molto basse, perché in aperto è praticamente irraggiungibile.