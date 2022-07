Dall’Argentina: La Roma rilancia per Dybala, lo soffia al Napoli. Inter tagliata fuori

La Roma fa sul serio per Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Tyc Sports in Argentina i dirigenti giallorossi hanno fatto un importante rilancio per ingaggiare Dybala: sei milioni di euro netti all’anno. Praticamente lo stesso ingaggio che secondo altre fonti il Napoli avrebbe proposto a Dybala. In Argentina però sono convinti che il club giallorosso è in vantaggio su tutte le altre concorrenti, anche sull’Inter.

Tyc Sports fa sapere che l’Inter è da un mese che non parla con l’agente dei Dybala. Marotta ha preferito puntare principalmente su Lukaku, poi eventualmente andrà sull’argentino se riuscirà a vendere Sanchez e Correa, liberando spazio salariale. Un’impresa non facile, che si potrebbe concretizzare solo a campionato già avviato. Difficilissimo che Dybala decida di aspettare fino a tanto per trovare una squadra, saltando quindi tutta la preparazione atletica ed anche qualche partita di campionato, con la Serie A che prende il via il 14 agosto. Già ora Dybala si sta allenando da solo con un preparatore personale, ma non è la stessa cosa che lavorare in gruppo ed inserirsi negli schemi di un allenatore. L’argentino sa che deve rilanciarsi dopo qualche stagione buia in maglia bianconera, non può permettersi di aspettare ancora molto per trovare una squadra.