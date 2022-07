Perillo: “Kim gran fisico, in futuro può essere un’ottima plusvalenza”

Il Napoli cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly ed il nome di Kim Min-jae è uno di quelli più chiacchierati in fase di calciomercato. Il giocatore coreano può arrivare al Napoli per circa 20 milioni di euro, praticamente il 50% di quello che il Napoli percepisce per la cessione di Koulibaly al Chelsea. Inoltre anche il suo ingaggio è pienamente negli standard del club azzurro. Nelle ultime ore c’è stata anche la disponibilità di Acerbi a vestire la maglia del Napoli, ma al momento è Kim il preferito di Giuntoli.

Kim al Napoli

Su possibile acquisto del coreano è intervenuto anche Antonello Perillo che su Twitter ha scritto: “Kim ha gran fisico, è forte di testa, bravo nelle chiusure e in fase d’impostazione. I 25 anni di età potrebbero un giorno trasformarlo in buona plusvalenza. Ha il limite di aver giocato solo in Corea del Sud, Cina e Turchia. Potrebbe essere lui il dopo Koulibaly“. Insomma quella del giornalista della Rai sembra una frecciatina lanciata ad Aurelio De Laurentiis. Come a dire che Kim può sostituire Koulibaly in tutto, non solo in difesa, ma anche come futura plusvalenza per il bilancio del Napoli. Eppure c’è chi spera che un giorno il Napoli non sia più di Aurelio De Laurentiis e che questo concetto possa cambiare, almeno in parte.