La classifica senza errori arbitrali 22 giornata di serie A. Giornata nera per gli arbitri italiani. Sottratti al Napoli 11 punti.

Incommentabile. Un’altra giornata nera per gli arbitri. Penalizzata tanto una bella Fiorentina dall’insufficiente arbitraggio di Pasqua sia sul piano disciplinare che tecnico.

Sul punteggio di 0 a 0 solo due strepitose parate di Szczesny hanno impedito alla Fiorentina di passare in vantaggio; i due rigori assegnati alla Juventus con cronache e moviole a seguito sono già leggende metropolitane.

Ma come si fa a riutilizzare ancora Pasqua per la delicata gara fra Juventus e Fiorentina a pochi giorni dai disastri che lo stesso arbitro ha combinato in Milan – Torino di Coppa Italia?

Sui rigori di Pasqua assegnati alla Juventus sarebbe stato almeno doveroso un intervento – chiarimento del designatore Rizzoli. Lo stesso designatore che pubblicamente, con tanto di media a seguito, si era prodigato per un rigore assegnato al Napoli (con la Fiorentina, I giornata) ed un rigore non fischiato contro l’Inter (con l’Atalanta, XIX).

IL PARADOSSO: ARBITRI DISGUSTATI DA COMMISSO

Sulla vicenda è invece intervenuto il presidente dell’AIA Nicchi per farci sapere: <<Arbitri disgustati da Commisso>>. Si, proprio così. Il numero uno dell’AIA che alla prima giornata di campionato si era catapultato alla Domenica sportiva per attaccare duramente l’arbitro Massa per il rigore assegnato al Napoli, ha fatto ora sapere che gli arbitri, compreso quindi anche Massa (punito con un mese d’inattività per quel rigore assegnato al Napoli), sono “disgustati” da Commisso per le proteste sui 2 rigori assegnati da Pasqua alla Juventus (uno dubbio e l’altro inventato).

Assodato che il secondo rigore assegnato ai bianconeri è inesistente, sono tanti i dubbi sul mani di Pezzella e sull’uso del VAR. Era più rigore il mani di Cuadrado che Rocchi al VAR non ha segnalato a Mariani in Napoli – Juventus la settimana scorsa (XXI giornata). Erano tanto più rigori i falli di mano di De Ligt che Irrati (in Juventus – Bologna, VIII) e Doveri (Torino – Juventus, XI) non sono andati nemmeno a visionare al monitor. Ed era ancora più evidente e plateale il rigore per la “parata” di Emre Can (Atalanta – Juventus, XIII) che Rocchi, pur avendo rivisto al monitor, non ha fischiato contro i bianconeri.

Milan – Verona 1 – 1, Chiffi.

Manca un calcio di rigore al Verona nel finale di partita. Il fallo di Calhanoglu su Borini c’è tutto, ma sfugge a Chiffi e a Valeri al VAR.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 22 GIORNATA DI SERIE A

Ecco la classifica della 22 giornata di serie A senza errori arbitrali

Classifica reale Classifica senza errori Juventus 54 Inter 51 Inter 51 Lazio 47 -2 Lazio 49 Atalanta 43 +4 Atalanta 39 Napoli 41 +11 Roma 39 Juventus 40 -14 Cagliari 32 Roma 39 Milan 32 Verona 33 +3 Parma 32 Cagliari 32 Bologna 30 Parma 31 -1 Napoli 30 Milan 30 -2 Verona 30 Bologna 29 -1 Torino 27 Fiorentina 27 +2 Sassuolo 26 Sassuolo 27 +1 Fiorentina 25 Torino 23 -4 Udinese 24 Udinese 23 -1 Sampdoria 20 Sampdoria 20 Lecce 19 Lecce 19 Genoa 16 Brescia 16 +1 Brescia 15 Spal 15 Spal 15 Genoa 14 -2

LA REDAZIONE

Riproduzione consentita con citazione della fonte: www.napolipiu.com