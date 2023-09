Giù le mani da Kvaratskhelia! Attacchi Ingiusti alla Stella del Napoli

La stampa italiana mette nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della Georgia, dopo una serata difficile contro la Spagna.

Dopo la prova opaca di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia della Georgia nella sconfitta per 1-7 contro la Spagna, alcuni media hanno puntato il dito contro il talento del Napoli, criticandone il rendimento.

Kvaratskhelia: Dall’Eroe al Bersaglio

Khvicha Kvaratskhelia, la stella emergente del Napoli e della nazionale georgiana, è diventato il nuovo bersaglio della stampa nazionale. Dopo una serata opaca contro la Spagna, il giovane talento è stato oggetto di critiche severe e spesso ingiuste.

La Stampa e il Doppio Standard

La stampa italiana, spesso incline a esaltare le squadre del Nord, sembra aver trovato un nuovo obiettivo in Kvaratskhelia e nel Napoli. Luciano Spalletti, ad esempio, è stato oggetto di critiche durante il suo periodo a Napoli, ma ora che è alla guida della Nazionale, è diventato un “genio” agli occhi dei media.

Commenti Ingiusti e Inesatti

Frasi come “Kvara non ha né fornito assist, né segnato” o ” estasiati da Kvaratskhelia nella prima parte di 2022/2023, non c’è dubbio che il talento georgiano abbia faticato nella seconda. Gli avversari di Serie A hanno cominciato a conoscere le sue mosse, trovando le buone e le cattive maniere di fermare le sue avanzate.”

Commenti stilisticamente ridicoli e tecnicamente inesatti e contestabili, che arrivano da chi esalta un piccolo sospiro di qualche vecchio elefante venuto a svernare in una delle tre nordiste.

Queste critiche sembrano ignorare il contesto più ampio della carriera di Kvaratskhelia, che è stato il miglior giocatore della Serie A e il miglior giovane della Champions League.

Che la nostra stampa sia agli ultimi posti a livello mondiale non lo scopriamo certo noi, ma quello che fa più rabbia e vedere che a fare eco ai nordisti si mette anche qualche media napolista.

La Difesa di Kvaratskhelia

Nonostante le critiche, Kvaratskhelia rimane un patrimonio non solo per il Napoli ma anche per il calcio mondiale. Le critiche ingiuste e fuorvianti non fanno che sottolineare la necessità di una copertura mediatica più equilibrata e imparziale.

Kvaratskhelia lo difendiamo noi

Khvicha Kvaratskhelia è un talento che non merita l’ingiusta negatività che gli è stata rivolta. È tempo che la stampa nazionale riconsideri il suo approccio e inizi a valutare i giocatori e le squadre in modo più equo e imparziale. Fino ad allora, Kvaratskhelia lo difendiamo noi con le unghie e con i denti è un patrimonio del Napoli e del calcio mondiale.