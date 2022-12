Kim è ancora dolorante: non gioca titolare in Portogallo-Sud Corea

Kim Min Jae è ancora dolorante e non gioca titolare nella gara decisiva per la Corea del Sud contro il Portogallo

La Corea del Sud si gioca il passaggio del turno contro il Portogallo. Nella gara decisiva del girone H, i coreani dovranno però fare a meno di Kim Min Jae nell’undici titolare. Il difensore di proprietà del Napoli, infatti, è stato lasciato fuori dalla formazione schierata dal Commissario Tecnico a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. La partita è inizio alle ore 16:00 e decreterà l’eventuale passaggio del turno o la definitiva eliminazione della selezione asiatica dalla competizione iridata in corso in Qatar. Kim, però, comincerà la gara dalla panchina poiché è ancora dolorante. Per i coreani è fondamentale la vittoria per passare il turno ma serve una serie di combinazioni per avere la meglio su Ghana ed Uruguay che si sfidano nell’altro match. La seconda del girone H sfiderà poi il Brasile negli Ottavi di finale.

Ecco le formazioni ufficiali di Corea del Sud-Portogallo:

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung, Hwang In-beom; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son Heung-min; Cho. Allenatore: Sergio Costa (Paulo Bento squalificato).

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva, João Cancelo; Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha; João Mário; Ricardo Horta, Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos.