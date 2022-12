Come sta Kim, risponde il dottor Canonico

Il dottor Raffaele Canonico ha parlato delle condizioni fisiche di Kim Min-jae difensore impegnato ai Mondiali con la Corea del Sud.

Kim ha avuto un problema al polpaccio durante la prima partita in Qatar contro l’Uruguay. Nonostante non si fosse allenato al meglio ha preso parte anche alla seconda sfida della Corea del Sud contro il Ghana. Questo ha fatto accendere un allerta sulle condizioni fisiche del giocatore che è rimasto sempre in contatto con lo staff sanitario del Napoli. Fondamentale monitorare le sue condizioni di salute, perché il Napoli il 4 gennaio scende in campo contro l’Inter e bisogna che tutti siano in perfette condizioni fisiche.

Kim: le novità sulle condizioni fisiche

Il dottor Raffaele Canonico ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport ed ha parlato delle condizioni generali della squadra e della preparazione in Turchia. Ecco quanto ha detto sulle condizioni di Kim: “C’è chi non ha mai smesso e chi invece giocherà dopo 53 giorni di pausa: per questo motivo con i preparatori Sinatti e Cacciapuoti e con il nutrizionista Rufolo abbiamo studiato programmi individuali. Personalmente ho sentito i ragazzi ogni giorno. Anche quelli in Qatar: Kim, ad esempio, ha giocato la seconda con la Corea perché poteva. Clinicamente e psicologicamente“.