Radio Kiss Kiss: “Napoli, nuova amichevole di lusso in arrivo con una big francese”

Radio Kiss Kiss rivela che c’è una nuova amichevole di lusso in arrivo per il Napoli con una big francese

Una nuova amichevole in programma per il Napoli. Secondo quanto spiffera Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, la società azzurra sta organizzando un nuovo test di lusso. La squadra francese del Monaco, tra le big della Ligue One, dovrebbe essere la rivale del club azzurro. Ma ancora non si sa dove e quando verrà svolta l’amichevole. Al momento gli azzurri capitanati da Giovanni Di Lorenzo scenderanno in campo contro l’Antalyaspor, il Crystal Palace e il Villareal dei grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina. Nei prossimi giorni verranno dati nuovi aggiornamenti.

Il Napoli sta organizzando una nuova amichevole prima della ripresa

Valter De Maggio, giornalista da sempre vicino alle vicende del club azzurro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rivelando: “Non solo le due amichevoli in Turchia e quella con il Villarreal di Reina e Albiol allo Stadio Maradona”.

“Prima dell’inizio del campionato dovrebbe esserci anche una quarta amichevole del Napoli intorno al 20 dicembre, l’avversario scelto dovrebbero essere i francesi del Monaco”. Ha concluso De Maggio a Kiss Kiss Napoli