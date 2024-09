Damascelli: “Juventus senza anima e gioco, Motta a rischio reputazione contro il Napoli”

In vista del doppio impegno con PSV Eindhoven e Napoli, Tony Damascelli critica duramente la Juventus di Thiago Motta.

La Juventus è senza gioco e anima. Questo è il giudizio impietoso di Tony Damascelli, che, sulle colonne del Giornale, analizza la situazione attuale della squadra bianconera in vista del prossimo incontro di campionato contro il Napoli. Il team di Thiago Motta, nonostante un’impressionante serie di zero gol subiti, sta vivendo un momento difficile, con due pareggi consecutivi che hanno sollevato numerosi interrogativi.

“Le nostre squadre di Champions non sembrano la pubblicità della salute,” afferma Damascelli, evidenziando le difficoltà della Juventus, che appare più come un “mercante in fiera” piuttosto che una squadra pronta per affrontare le sfide europee. L’analisi critica dell’allenatore Thiago Motta mette in luce una serie di problemi che la squadra bianconera sta affrontando.

Motta a rischio reputazione

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, è sottoposto a una forte pressione in vista dei prossimi appuntamenti cruciali. L’allenatore dovrà affrontare due sfide ravvicinate: il PSV Eindhoven e il Napoli. Secondo Damascelli, questi match rappresentano un vero e proprio test per la reputazione di Motta. La mancanza di una chiara identità di gioco e l’atteggiamento “tassidermico” delle sue interviste riflettono un tono di incertezza e disorientamento che si traduce direttamente in campo. Ecco quanto dichiarato da Damascelli:

“Le nostre squadre di Champions non sembrano la pubblicità della salute, desta preoccupazione la Juventus che è un mercante in fiera, senza sponsor, senza gioco, senza anima, Thiago Motta fa esperimenti, il tono molle e l’aspetto tassidermico delle sue interviste è uguale a quello della squadra in campo, in cinque giorni, tra Psv Eindhoven e Napoli, l’allenatore si gioca la reputazione”.