Esordio McTominay, Fedele deluso: “Ingessato come Ivan Drago di Rocky. Era meglio Fabian Ruiz”

L’opinionista critica la prestazione del centrocampista scozzese Scott McTominay nel match contro il Cagliari.

Scott McTominay ha fatto il suo tanto atteso esordio con la maglia del Napoli nella vittoria per 0-4 contro il Cagliari. Tuttavia, la performance del centrocampista scozzese non ha convinto tutti. Enrico Fedele, noto commentatore sportivo, ha espresso giudizi critici riguardo alla prima apparizione di McTominay in Serie A durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte.

Secondo Fedele, McTominay è apparso “molto imballato” nel secondo tempo della partita. “Non ha brillato come ci si aspettava. In molti hanno paragonato il suo stile di gioco a quello di Fabian Ruiz, ma è evidente che lo spagnolo è un giocatore di livello superiore,” ha commentato il giornalista. Fedele ha aggiunto con un tocco di ironia che McTominay sembrava “ingessato come Ivan Drago, il pugile russo dei film di Rocky Balboa.”

Il commentatore ha sottolineato che, nonostante le alte aspettative e il costo di 30 milioni di euro speso dal Napoli per il centrocampista classe 1996, l’esordio non ha rispettato le attese.