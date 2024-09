Cagliari-Napoli, moviola CdS: mancano due gialli, nessun dubbio sulla regolarità del gol di Di Lorenzo

La Penna naviga con successo tra problemi e tensioni, gestendo bene una partita ‘turbolenta’ come quella tra Cagliari e Napoli.

Federico La Penna si è distinto come arbitro di Cagliari-Napoli. La sua prestazione è stata lodata dai quotidiani sportivi, tra cui il Corriere dello Sport, che ha analizzato in dettaglio le decisioni del direttore di gara.

La partita è stata interrotta per quasi 8 minuti a causa di problemi esterni tra cui il lancio di petardi, fumogeni in campo e scontri tra le tifoserie. In questo scenario turbolento, La Penna ha mostrato grande capacità di gestione e controllo, un aspetto per cui è noto e apprezzato.

Cagliari-Napoli, la moviola: alcuni aspetti su cui riflettere

Dal punto di vista disciplinare, Corriere dello Sport ha sottolineato che ci sono alcuni aspetti su cui riflettere. In particolare, il quotidiano ha notato che sarebbe stato opportuno un cartellino giallo per Zappa dopo appena 20 secondi di gioco per un intervento su Kvara. Inoltre, la moviola segnala che Luvumbo avrebbe meritato un’ammonizione per due trattenute consecutive: una su Kvara e l’altra su Di Lorenzo.

Nonostante queste osservazioni, La Penna ha dimostrato una solida capacità di mantenere la calma e garantire un controllo efficace della partita, accettato e rispettato dai giocatori sul campo. Un momento chiave della gara è stato il gol di Di Lorenzo, che il Corriere dello Sport conferma come regolare. La moviola chiarisce che il contatto tra Mina e Lukaku, avvenuto in una delle numerose situazioni di corpo a corpo durante il match, non è stato considerato falloso. Ecco quanto evidenziato dal Corriere:

“Partita dalle condizioni ambientali proibitive (quasi 8 minuti di sospensione per lancio di petardi, fumogeni in campo e scontri fra le due tifoserie) per Federico La Penna, non nuovo a gestire (bene) situazioni così delicate. Qualcosa da rivedere c’è, dal punto di vista disciplinare era da giallo Zappa dopo 20” su Kvara, così come Luvumbo (due trattenute consecutive su Kvara e su Di Lorenzo). Per il resto, considerando le difficoltà di cui sopra, ha saputo tenere in campo la calma, accettato dai giocatori. Nessun dubbio sulla regolarità del gol di Di Lorenzo: in APP c’è un corpo a corpo (fra i primi di una lunga serie) fra Mina e Lukaku, assolutamente non falloso”.

In sintesi, la gestione della partita da parte di Federico La Penna, sebbene non priva di qualche margine di discussione, è stata complessivamente positiva e ha contribuito a mantenere l’ordine in una gara particolarmente difficile.