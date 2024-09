Taccola: “Il Napoli deve sognare qualcosa in più del piazzamento Champions. Ecco il punto debole di questa squadra”

L’ex difensore di Napoli e Inter discute la forza del Napoli di Conte e le sfide future, sottolineando il ruolo cruciale di Lukaku.

Mirko Taccola, ex difensore di squadre come Napoli, Inter e Cagliari, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul campionato italiano e sul Napoli, attuale protagonista del calcio di Serie A. Ospite di 1 Station Radio, Taccola ha offerto una panoramica interessante sulla forza e le debolezze della squadra partenopea, con particolare attenzione alle strategie di Antonio Conte e alle dinamiche della competizione.

Durante la sua intervista a “1 Football Club”, Taccola ha commentato l’ultima vittoria del Napoli, esprimendo un giudizio sui rossoblù: “La vittoria schiacciante del Napoli contro il Cagliari è sembrata un po’ severa. Quando il Cagliari è andato in svantaggio, ha dovuto aprirsi, e il Napoli ha saputo sfruttare gli spazi, approfittando della qualità del suo gioco.”

Lukaku e il valore del Napoli

Uno degli argomenti principali trattati da Taccola è stato il ruolo di Romelu Lukaku nel successo del Napoli. L’ex difensore ha sottolineato: “Lukaku è fondamentale in queste partite. La sua presenza come punto di riferimento permette alla squadra di avanzare e sfruttare gli spazi. Con giocatori di alta classe come Politano e Kvara al suo fianco, il Napoli ha le carte in regola per risolvere le partite.”

Taccola ha anche parlato delle aspettative future del Napoli, suggerendo che la squadra non dovrebbe accontentarsi solo di un piazzamento in Champions League. “Il Napoli deve sognare qualcosa in più. Certo, la Champions garantisce introiti e un mercato di livello, ma con l’organico e la forza dell’allenatore, le ambizioni dovrebbero essere più alte.”

Il migliore in campo e i punti deboli di questo Napoli

Quando gli è stato chiesto chi fosse stato il migliore in campo nella recente partita, Taccola ha elogiato Lukaku e il portiere Alex Meret. “Lukaku ha avuto un impatto notevole, e Meret ha dimostrato di essere un portiere affidabile, sebbene sempre sotto pressione. Queste prestazioni sono importanti per costruire fiducia.”

Tuttavia, Taccola non ha esitato a evidenziare un possibile punto debole del Napoli: “Nonostante la squadra sembri molto solida, la mancanza di opzioni valide in panchina potrebbe essere un problema. Rispetto ad altre squadre, il Napoli non ha le stesse riserve di qualità. I quattordici/quindici titolari sono eccellenti, ma la differenza potrebbe farsi sentire quando entrano in gioco le seconde linee.”