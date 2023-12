Juventus-Napoli, il coro di sfottò dei tifosi azzurri allo Stadium

Juve-Napoli 1-0, tifosi azzurri rispondono con coro “Juventino calabrese” a provocazione bianconeri con “Oje vita mia”.

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Juventus allo Stadium, decisa dal gol di Gatti, i tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti non sono rimasti in silenzio.

Alcuni sostenitori bianconeri hanno provocato i napoletani intonando il coro “Oje vita, oje vita mia“, noto alle orecchie partenopee.

Pronta la risposta dei supporters azzurri con un contro-coro che sta diventando virale sul web: “Juventino calabrese“, per sottolineare sarcasticamente la presunta mancanza di un vero senso di appartenenza territoriale dei fan bianconeri.

Una replica divertente ma pungente, che testimonia ancora una volta la famosa ironia dei tifosi del Napoli, anche di fronte alla sconfitta contro i rivali storici.

Il video del coro sta facendo il giro dei social network, accompagnato da apprezzamenti per la prontezza di spirito degli azzurri nel ribattere alle provocazioni avversarie.