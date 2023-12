Napoli, si cerca il rinforzo in difesa: nel mirino Guehi, Hancko e altri 3 centrali

Il Napoli cerca rinforzi difesa gennaio: nel mirino del club di De Laurentiis ci sono i difensori: Guehi, Hancko, Kilman, Boateng e Tapsoba.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista del mercato di gennaio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la difesa è considerata il punto debole della squadra di Mazzarri e per questo il club sta sondando diversi profili.

Non sono previsti interventi sulle fasce, dove presto torneranno disponibili Mario Rui e Mathias Olivera. Per la zona centrale, invece, è stato proposto Marc Guehi, giovane difensore inglese del Crystal Palace.

Nella lista del direttore sportivo Meluso ci sono però anche il capitano del Wolverhampton Max Kilman, il promettente David Hancko del Feyenoord e alcuni parametri zero di lusso come Jerome Boateng, appena svincolato dal Bayern Monaco.

Infine, sempre dalla Bundesliga, piace Edmond Tapsoba, centrale del Burkina Faso e del Bayer Leverkusen: un poker di opzioni per puntellare il pacchetto arretrato, considerato troppo fragile in vista della seconda parte di stagione.

L’obiettivo è regalare a mister Mazzarri almeno un rinforzo di spessore per blindare la difesa: i nomi non mancano, la palla passa ora alla società partenopea.