Napoli, differenza abissale con Spalletti: il confronto dei punti è clamoroso

Il Napoli di Mazzarri viaggia con 17 punti in meno rispetto alla scorsa stagione di Spalletti: i numeri impietosi certificano le difficoltà degli azzurri.

Il cammino del Napoli in questa stagione agonistica presenta differenze abissali rispetto all’annata dei record con Spalletti in panchina. Basti confrontare il ruolino di marcia dopo 15 giornate: nel 2022/23 gli azzurri avevano totalizzato 41 punti con 13 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, viaggiando spediti verso lo scudetto. Oggi invece i partenopei sono fermi a quota 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e ben 5 ko.

Ancor più impietoso è il dato su gol fatti e subiti: Spalletti aveva portato la sua creatura ad un attacco straripante capace di segnare 37 reti e a una fase difensiva quasi impenetrabile, con sole 12 marcature al passivo.

Mazzarri invece deve fare i conti con molte difficoltà nella finalizzazione (26 centri) e una retroguardia traballante, bucata già 18 volte.

Ma il vero gap emerge analizzando la classifica: dopo 15 turni nella scorsa Serie A il Napoli guardava tutti dall’alto dei suoi 41 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan secondo. Quest’anno invece la squadra si ritrova al quinto posto a -10 e fuori dalla zona Champions.

Insomma, i numeri certificano le attuali difficoltà del Napoli, che sembra lontano parente della corazzata ammirata nella passata stagione. L’eredità di Spalletti si sta rivelando troppo pesante per Mazzarri, che sta faticando a ridare smalto ad una rosa che ha perso certezze ed entusiasmo. Serve una sterzata decisa per non gettare alle ortiche il lavoro costruito in anni di programmazione.