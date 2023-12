Allenamento Napoli a Castel Volturno, le ultime: confronto Mazzarri-squadra per analizzare la sconfitta di ieri

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della prossima e importante sfida di Champions League contro il Braga.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina presso l’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno dopo la gara di Torino contro la Juventus. L’attenzione è ora rivolta al prossimo match contro il Braga, in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League in programma alle ore 21.

La sessione di allenamento ha avuto inizio con un confronto tra il tecnico Mazzarri e la squadra, volta ad analizzare la sconfitta di ieri e a rafforzare la determinazione per affrontare con convinzione il futuro. Coloro che sono scesi in campo contro la Juventus hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della squadra si è dedicato a torello, riscaldamento e lavoro aerobico iniziale.

Mario Rui ha seguito un programma personalizzato in campo, mentre Gollini è rimasto a casa per precauzione a causa di un lieve stato influenzale. Cajuste, a seguito di un infortunio al ginocchio durante la partita di ieri, ha svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Gli azzurri mostrano la volontà di ripartire con determinazione e fiducia in vista del prossimo impegno contro il Braga, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nella competizione europea.